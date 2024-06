Convocati Italia, anticipazione Gazzetta: Fagioli dentro, chi sarà tagliato

Convocati Italia, inizia il conto alla rovescia che porterà al prossimo 6 giugno e i tagli per i 26 definitivi del Ct Luciano Spalletti. Chi partirà per la Germania e chi invece perderà il sogno europeo proprio nel finale e costretto a fare le valigie e tornare a casa? Considerando nel frattempo gli infortuni di Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini – con Federico Gatti convocato dopo questi stop – saranno tre gli esclusi e non più quattro.

Convocati Italia, Fagioli dentro: chi rischia il taglio

Volendo, potremmo considerarne appena due poiché uno dei tre sarà un portiere e tale ruolo non riguarda la Juventus: con Gianluigi Donnarumma indiscutibilmente titolare e leader del gruppo azzurro e Guglielmo Vicario secondo, se la giocano Alex Meret e Ivan Provedel ma potrebbe essere il laziale ad avere la peggio.

Per gli altri due, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il commissario tecnico dovrà scegliere da una lista di sei nomi che attualmente comprende i centrocampisti Samuele Ricci e Micheal Folorunsho e gli esterni Raoul Bellanova, Mattia Zaccagni, Riccardo Orsolini e Stephan El Shaarawy. Dunque, stando a questa anticipazione del quotidiano, sarebbe dentro Nicolò Fagioli e sarebbero così quattro i bianconeri in terra teutonica considerando anche Andrea Cambiaso e Federico Chiesa oltre al già citato Gatti.