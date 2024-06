Calciomercato Juve, l’infortunio di Scalvini sblocca Koopmeiners? Gli scenari

Calciomercato Juve, resta sempre Teun Koopmeiners il grande obiettivo bianconero per il centrocampo. Sebbene stiano arrivando prima Michele Di Gregorio e poi Douglas Luiz, altro nome in questo caso per la mediana, il 26enne olandese è il grande nome per questa sessione estiva nonché il principale obiettivo di Cristiano Giuntoli per permettere alla mediana bianconera – anzi trequarti – un salto di qualità non indifferente.

Il problema per quanto riguarda il giocatore ex AZ Alkmaar resta la valutazione dell’Atalanta: 60 milioni di euro. E’ considerata eccessiva dal club bianconero che invece ritiene 40 milioni una cifra più verosimile. In ogni caso servirà una contropartita tecnica per sbloccare l’affare e l’infortunio di Giorgio Scalvini, come riporta TuttoSport, potrebbe cambiare totalmente gli scenari a favore del club bianconero.

Calciomercato Juve, Scalvini sblocca Koopmeiners?

Trattandosi di un problema anche molto serio e che rinvierà di parecchio il ritorno in campo del difensore italiano, saltando di fatto anche l’inizio della prossima stagione, servirà un sostituto alla Dea che la Juventus ha già in casa e che a prescindere già piaceva parecchio a Gian Piero Gasperini: si tratta del 19enne Dean Huijsen questa stagione in prestito alla Roma.

Ora più che mai, riporta il quotidiano, potrebbe essere proprio lui a sbloccare l’affare portando Koopmeiners in bianconero che nel frattempo ha già un accordo con la Juventus per un quinquennale da 4.5 milioni di euro più bonus. Sarebbe la nuova arma bianconera nel 4-2-3-1 di Thiago Motta: il rifinitore di Dusan Vlahovic ma anche un bomber aggiunto come hanno mostrato i suoi numeri realizzativi.