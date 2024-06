Calciomercato Juve, nuovo nome per la difesa: garantisce Thiago Motta

Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per la difesa: lo annuncia SportMediaset. Si tratta di una vecchia conoscenza di Thiago Motta, un giocatore che ha già allenato in questa sua nuova carriera da allenatore in Serie A anche se non nell’ultima stagione. Sarebbe così un altro nome che si andrebbe ad aggiungere alla lista di Roberto Calafiori, priorità assoluta per quanto riguarda la zona centrale, e Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra.

Calciomercato Juve, spunta Kiwior per la fascia

E con Gleison Bremer blindatissimo sul centrosinistra, mancherebbe un nome nuovo per l’altra corsia al di là di Andrea Cambiaso che ha anche già allenato e su cui pure punterà: e in effetti un’idea per la sinistra c’è. Come riporta il portale dell’emittente televisiva, si tratterebbe di del 24enne Jacob Kiwior attualmente in forza all’Arsenal.

Si tratta di un giocatore che il neo allenatore juventino ha già allenato ai tempi dello Spezia, profilo che nel frattempo ha continuato il suo percorso di crescita fino ad approdare appunto in Premier League. Ora potrebbe lasciarla ma solo a 20 milioni di euro. Il suo approdo non sarebbe eventualmente una bocciatura per Cambiaso ma un’alternativa di livello considerando le tante competizioni a cui la Vecchia Signora parteciperà la prossima stagione e l’assenza di un profilo simile dopo la partenza di Alex Sandro.