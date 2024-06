Calciomercato Juve, si prova a chiudere nei prossimi giorni per Koopmeiners

Teun Koopmeiners: è lui il grande sogno del calciomercato Juve di quest’estate. E’ infatti l’obiettivo numero uno del Dt Cristiano Giuntoli che vuole regalare a Thiago Motta un rinforzo adatto per il 4-2-3-1, capace di alzare il livello del centrocampo juventino apparso in affanno sul piano realizzativo e non solo nell’ultima stagione garantendo uno dei migliori giocatori del campionato italiano.

Calciomercato Juve, ultimissime su Koopmeiners

L’Atalanta si è rassegnata a perdere il proprio trequartista ma venderà carissima la pelle, ovvero a 60 milioni di euro. La Juventus è pronta ad arrivare a questa cifra ma senza svenarsi, il che significa o inserendo una contropartita che possa abbattere una parte del prezzo o tramite una cessione che possa portare il cash necessario per poter completare i 40 milioni finora avanzati da Madame alla Dea.

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, l’intenzione bianconera è quella di chiudere nei prossimi giorni e magari approfittando anche dell’infortunio che il 26enne ha rimediato in nazionale in queste ore: nulla di preoccupante, ma un problema fisico a livello inguinale che lo costringerà a saltare probabilmente la prima parte dell’Europeo. Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Vecchia Signora e aspetterebbe solo la chiamata del via libera per volare a Torino.