UFFICIALE – Kaio Jorge, addio Juve: le cifre dell’operazione

Calciomercato Juve, giornata decisiva questa Madame. E’ stato infatti chiuso il primo acquisto bianconero ma nelle stesse ore, in maniera ufficiale, è giunta anche la prima cessione: quella di Kaio Jorge effettivamente trasferitosi al Cruzeiro come raccontato in questi giorni. L’attaccante brasiliano, reduce dalla stagione al Frosinone non proprio esaltante ma dove qualcosa ha comunque mostrato, fa ritorno in patria dopo l’arrivo a Torino nel 2021.

Calciomercato Juve, ufficiale la cessione di Kaio Jorge

Nel pomeriggio è infatti giunto l’annuncio del club piemontese: “Si dividono le strade della Juventus e di Kaio Jorge. L’attaccante classe 2002 torna in patria per vestire, dalla prossima stagione (2024/2025), la maglia del Cruzeiro, nella massima serie brasiliana”. In maglia Juve Kaio Jorge ha totalizzato 11 presenze e zero gol tra Serie A e Coppa Italia, condizionato però anche da un infortunio non banale nel febbraio del 2022 con la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Quest’anno al Frosinone, invece, 22 presenze totale e tre goal. In un PDF a parte la Juve comunica poi le cifre ufficiali: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)”.

E’ seguito via social anche il saluto del 22enne che quindi ripartirà da Belo Horizonte: “Grazie Juventus! È arrivato il momento di dire addio al club che mi ha aperto le porte e ha realizzato il mio sogno di giocare in una grande squadra europea. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto e imparato qui. Sarò sempre al vostro fianco”.