Calciomercato Juve, Di Lorenzo vuole solo il bianconero: la situazione 

Calciomercato Juve, è pronto un rinforzo sulla fascia per Thiago Motta. Un nome che insieme a Roberto Calafiori, Gleison Bremer e Andrea Cambiaso sull’altra fascia potrebbe creare una difesa di assoluto rispetto per la Vecchia Signora: parliamo di Giovanni Di Lorenzo, titolare della fascia destra della nazionale italiane e motivato più che mai a cogliere quest’occasione di vita e di carriera sbarcando alla Continassa.

Calciomercato Juve, ultime su Di Lorenzo

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, nemmeno l’approdo di Antonio Conte in azzurro gli ha fatto cambiare idea: anzi il capitano del Napoli gli ha ribadito non solo la voglia di lasciare la maglia partenopea ma di raggiungere il bianconero come già comunicato anche alla stessa società. La frattura è profonda e non vi sono possibilità di recupero dunque tra le parti.

Il problema alla base resta solo la valutazione della società: 20 milioni di euro. Il Dt Cristiano Giuntoli è convinto che possa portarlo a Torino per meno e per il momento non cede, forte anche di un accordo con l’agente del calciatore. Un braccio di ferro destinato a concludersi giocoforza a favore della Juve, a meno che Aurelio De Laurentiis non voglia ripetere l’errore dello scorso anno di tenere scontenti in rosa, situazione che, tra gli altri problemi interni, lo ha portato a un imbarazzante 10° posto pochi mesi dopo la vittoria dello scudetto.