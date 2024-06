Conte non vuole che Di Lorenzo vada alla Juve

Quest’oggi a Napoli c’è stato un incontro tra il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte, con al fianco il ds Giovanni Manna con l’agente di Giovanni Di Lorenzo.

In pratica il Napoli ha cercato di ricucire lo strappo che si è verificato nell’ultimo mese col capitano e terzino, che nelle settimane scorse attraverso il proprio procuratore aveva annunciato l’intenzione di andare via dal Napoli.

Conte a Di Lorenzo

Negli ultimi giorni si sono intensificati le voci che volevano Giovanni Di Lorenzo molto vicino alla Juventus.

Dei risvolti dell’incontro ne ha scritto su Twitter il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, rivelando i contenuti del colloquio.

Summit Di Lorenzo finito. Toni sereni. Patto di non belligeranza fino al 30 giugno. Presenti Conte, Manna e Giuffredi. Conte sereno e disponibile ma la linea non cambia: “Farò la guerra per tenerlo”. Giuffredi conferma: “Mister, andiamo via”. Conte non gradisce che vada alla Juve