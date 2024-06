Calciomercato Juve, cosa è pronto a fare Koopmeiners: lo svela la RAI

Calciomercato Juve: i bianconeri vogliono Teun Koopmeiners e l’olandese vuole il bianconero. Uno scenario ormai chiarissimo a chiunque, con un Don Rodrigo di mezzo che al momento non sta permettendo il matrimonio: l’Atalanta. Non facendo opposizione totale, piuttosto fissando un prezzo altissimo che non rende l’abbraccio imminente ma bisognerà attendere un bel po’ prima della fumata bianca: parliamo di 60 milioni di euro.

Calciomercato Juve, ultimissime su Koopmeiners

Nel frattempo l’intesa di massima tra il calciatore e la società juventina però è stato raggiunto come prevedibile e confermato da più parti. RAI è una di queste. Come svelato nello specifico dall’esperto di mercato Ciro Venerato nel corso de La Domenica Sportiva, le parti hanno effettivamente un accordo sulla base di 4 milioni di euro all’anno più ricchi bonus per un contratto quinquennale.

Ora bisognerà solo vendere per accumulare il budget necessario per arrivare alla richiesta bergamasca e sbloccare l’affare. Al momento la Juve sarebbe ferma a 40 milioni di euro per il 26enne olandese. Il giocatore – rivela Venerato in diretta – vuole solo la Vecchia Signora e rifiuterà qualsiasi offerta che dovesse giungere. Aspetta solo di ricevere la telefonata che gli darà il via libera per fare i bagagli e spostarsi a Torino.