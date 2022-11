Lautaro Martinez fa infuriare l’Inter, festa dopo la sconfitta con la Juve

Lautaro Martinez – Lunedì sera, il giorno dopo la sconfitta con la Juventus, Lautaro Martinez ha festeggiato il compleanno della compagna Agustina Gandolfo.

Lautaro Martinez, il gesto dopo la Juve fa infuriare l’Inter

Una serata per lui in discoteca, in zona Parco Sempione, abbondantemente ripresa e postata sui social, che non è piaciuta al popolo interista e alla società. E’ arrivata una profonda irritazione, spiega il Corriere dello Sport, che parla anche di possibile multa.

La dirigenza ha fatto sapere a Lautaro Martinez di essere delusa per il comportamento, vista la gravità della classifica e il valore della sconfitta con la Juventus, invece è arrivata una mancanza di rispetto verso tutti, stando agli umori interni.