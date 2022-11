Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha anche lanciato una “frecciatina” agli italiani che per la seconda volta non sono presenti al Mondiale.

Ecco le sue parole dopo la strepitosa prova di ieri con la maglia della Polonia: “Superare il girone è l’obiettivo con cui siamo venuti qui, ma già essere in Qatar è un onore: voi italiani per esempio non vi siete qualificati per due volte di seguito, no?”.

