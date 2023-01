Agenti di McKennie a Londra, la cessione Juve si avvicina!

Weston McKennie è stato ritenuto sacrificabile sull’altare del mercato Juve, grazie anche al fatto che le proposte non sono mai mancate. Ne parla il Corriere dello Sport.

Cessione McKennie

L’americano lascerebbe la Juve solo per una società importante, possibilmente impegnata nelle competizioni europee e con l’obiettivo di puntare a vincere qualcosa. I suoi agenti sono a Londra per ascoltare e valutare ogni offerta, studiando il progetto del Leeds. Juve in attesa, la valutazione di circa 30 milioni non spaventa nessuno in Premier, a maggior ragione considerando l’apertura pure a un prestito con obbligo condizionato (ma facilmente raggiungibile).