Per la sfida con il Monza Allegri punterà ancora su Milik e Di Maria in attacco, affiancati da Chiesa subito titolare. Ne parla il Corriere dello Sport.

Probabile formazione Juve-Monza, le scelte di Allegri

Da vedere se si andrà avanti con il 3-5-2 oppure se sarà un 3-4-2-1. O se potrà essere l’occasione per tornare al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Cuadrado potrebbe avere più minuti a disposizione, a centrocampo dovrebbe toccare a Fagioli-Locatelli-Rabiot. In difesa, avanti con Danilo-Bremer-Alex Sandro, in attesa del ritorno di Bonucci e De Sciglio, previsto a inizio febbraio.