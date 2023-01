È l’ora della verità per Pogba, oggi test decisivo

L’allenamento congiunto oggi pomeriggio con la formazione Next Gen servirà come test per Pogba in vista della convocazione per domenica contro il Monza. Ne parla il Corriere dello Sport.

Pogba oggi test decisivo

L’attesa è enorme, perchè Paul non si è ancora visto in questa stagione e logicamente il suo recupero non può che costituire un passaggio fondamentale nella tormentata stagione della Juventus. Ora sembra davvero arrivato il momento giusto anche se naturalmente sarà un rientro graduale, visto che il francese non gioca una partita vera dall’aprile scorso.