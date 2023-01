Ottima notizia per Vlahovic, ecco cosa succede

Tre mesi fa Dusan Vlahovic giocò la sua ultima partita in maglia bianconera. Oggi DV9 tornerà di nuovo in campo in partitella, dopo i 45’ di una settimana fa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ottima notizia per Vlahovic

Allegri lo testerà nel pomeriggio in un match contro la Next Gen. Sarà l’occasione per verificare i progressi di Vlahovic e anche di Paul Pogba. L’obiettivo è capire se ci sono le condizioni per poter convocare il 9 e il 10 contro il Monza, magari con la possibilità di fargli giocare uno spezzone di partita.