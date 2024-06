Calciomercato Juve, c’è la mossa per Samardzic

Calciomercato Juve: è Teun Koopmeiners il grande obiettivo estivo della Vecchia Signora. Nonché l’obiettivo numero uno per il centrocampo, nome individuato da Cristiano Giuntoli per permettere al reparto di fare un salto di qualità importante sia sul piano tecnico che soprattutto – quello che è mancato nell’ultima stagione – realizzativo. Fosse dipeso dal calciatore sarebbe a Torino già da diverse settimane, ma bisogna trovare prima l’intesa con l’Atalanta che spara altissimo: 60 milioni di euro.

Calciomercato Juve, novità per Samardzic

Nel frattempo lui, il 26enne olandese che ha dovuto rinunciare a Euro 2024 per infortunio, un’intesa di massima con Madame ce l’ha e per un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro a stagione. Dovesse andare qualcosa storto però, il direttore tecnico avrebbe già un piano B in tasca: Lazar Samardzic, talento dell’Udinese sempre per la trequarti ma con caratteristiche differenti. Ed è proprio a tal proposito che giungono novità.

Secondo quanto riportato infatti da Calciomercato.com, Lazio e Fenerbahce starebbero muovendo passi concreti per il 22enne serbo. E la Juventus – si legge sul portale – avrebbe chiesto alla società friulana di essere informata sull’andamento, a riprova di come la società sia interessata al calciatore e ci tenga ad avere tutto sotto controllo per capire se intervenire eventualmente per sbaragliare la concorrenza.