Calciomercato Juve, chiuso il colpo Koopmeiners? L’annuncio in diretta

Koopmeiners-Juventus, forse ci siamo. Possibile colpaccio a centrocampo per Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. In attesa di Thiago Motta prossimo a diventare il nuovo allentore bianconero, il dirigente sportivo – che avrà sempre più potere in questa nuova era su volere della società – sembra pronto a piazzare già il primo acquisto importante della sua gestione juventina. Un rinforzo inseguito già ai tempi di Napoli e, per fortuna, sfumato e ora prossimo ad approvare all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juve, è fatta per Koopmeiners?

Non è un mistero, del resto, che il 26enne olandese sia ambizioso e stimolato da una sfida più importante. All’Atalanta si è affermato a livelli altissimi, mostrando tutto il suo potenziale, ma ora ambisce a qualcosa di più. Ovvero vincere. E quale contesto migliore della Juventus dove, come da motto, è davvero l’unica cosa che conta.

Così il club, dopo una stagione deludente seppur caratterizzata dagli obiettivi minimi della qualificazione in Champions League e vittoria della Coppa Italia, è pronto rilanciare per tornare subito a dominare di nuovo in Serie A e rilanciare l’assalto all’Europa e Koopmeiners è la prima pedina. Sarebbe un modo per contenere, eventualmente, anche la perdita di Adrien Rabiot che soprattutto dopo l’addio di Massimiliano Allegri potrebbe non rinnovare, a differenza di Federico Chiesa per il quale – l’uscita del mister esonerato – apre invece nuove prospettive senza colori per il futuro.

Koopmeiners-Juventus, le cifre dell’affare

Detto questo, secondo quanto annunciato da Ciro Venerato in diretta alla RAI durante la Domenica Sportiva, sarebbe praticamente fatta per Koopmeiners in bianconero: la Vecchia Signora verserà i 50 milioni di euro più bonus richiesti nelle casse bergamasche per assicurarsi il cecchino ex AZ-Alkmaar tra l’altro jolly di centrocampo potendosi muovere sia come mezzala che soprattutto come trequartista nel 4-2-3-1 in arrivo con Thiago Motta. Si attende solo la fine del mercato per le formalità ma sarebbe tutto già pronto.