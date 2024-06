Calciomercato Juve, Weston McKennie è in vendita. Reduce da una stagione importante con ben 10 assist sotto la gestione dell’oramai ex tecnico Massimiliano Allegri, il centrocampista statunitense è comunque sul mercato alla luce del contratto in scadenza nel 2025 e in generale da una serie di cessioni da fare giocoforza per far cassa e poter reinvestire specialmente a centrocampo.

E nelle ultime ore, come noto, è emersa l’ipotesi di uno scambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz. E’ stato direttamente Monchi, ex dirigente della Roma e oggi al club inglese, a proporre tale soluzione al Dt Cristiano Giuntoli. E parte del dirigente bianconero c’è stata apertura: l’ipotesi piace, anche perché il brasiliano è considerato una pedina importante per alzare il tasso tecnico della mediana juventina.

Calciomercato Juve, la richiesta di Giuntoli per McKennie

Il problema ora sono le valutazioni. La società britannica valuta infatti 40 milioni di euro il proprio giocatore in scadenza nel 2026, e messo sul mercato per non correre il rischio di doverlo deprezzare la prossima estate o rischiare di perderlo addirittura a zero tra due anni, ma è intenzionata ad andare non oltre i 20 bonus inclusi per il centrocampista USA: la Juventus, invece, vorrebbe ricavarne addirittura 25 milioni più bonus per sfiorare i 30 come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Bisognerà dunque trovare una quadra.