Thiago Motta-Juve, c’è Allegri dietro il mancato annuncio: il retroscena

Thiago Motta-Juve, perché l’annuncio tarda ad arrivare? Lo ha spiegato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale Youtube con un video. Il giornalista di Sportitalia innanzitutto rassicura: “Thiago Motta è da gennaio la scelta della Juventus e punto numero uno: non c’è nessun problema, nemmeno il minimo sindacale. Sarà l’allenatore della Juve. Il contratto è triennale da circa 4 milioni a salire più bonus soltanto per Thiago Motta, quindi non comprende lo staff. Questo viaggia a parte e verrà considerato in un secondo momento ma anche qui ci sono gli accordi”.

Thiago Motta-Juve, perché non arriva l’annuncio: c’entra Allegri

Ci sarebbe il precedente tecnico bianconero dietro questi rallentamenti: “La Juve ha solo lo scrupolo di far passare un po’ di tempo per la questione relativa a Massimiliano Allegri, oltre al discorso borsa per la quale bisogna aspettare il momento giusti, e al fatto che Allegri ha ancora un anno di contratto. Ma l’affare non è assolutamente in discussione: Thiago Motta anzi sta anche già indirizzando il mercato”.

“La Juve vuole allontanare il più possibile i due momenti tra il comunicato di fine rapporto e quello che porterà all’arrivo di Motta. Di quanto tempo parliamo, non si sa: il più possibile. Non mi meraviglierei se l’annuncio dovesse arrivare a metà giugno o a mese inoltrato. C’è poco da chiarire dunque: Motta sarà l’allenatore della Juve, si aspetta soltanto questa formalità”.

E ancora: “L’epilogo con Allegri è stato cruento e queste cose hanno lasciato il segno: non ci sono per il resto depistaggi o altri problemi. La volontà è quella e la squadra sarà a immagine e somiglianza del nuovo allenatore. Giuntoli e Motta stanno lavorando per il mercato che sarà, completamente diversa ma competitiva e più giovane con un nuovo concetto”.