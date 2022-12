Calciomercato Juve, Sky: “Rivoluzione in estate, via 6 titolari”

Calciomercato Juve – Si prevede una rivoluzione estiva per i bianconeri. La redazione di Sky Sport con Gianluca Di Marzio fanno il punto sulla prossima sessione di calciomercato della Juventus.

Calciomercato Juve, rivoluzione in estate

“Il mercato di gennaio per la Juve sarà meno impellente rispetto a quello estivo. Rientreranno Pogba, Chiesa, Di Maria, quindi non credo che la Juventus a gennaio farà degli interventi, a meno di uscite chiaramente. Il discorso mercato sarà importante durante l’estate. Ci saranno tanti giocatori che hanno il contratto in scadenza, vedi Rabiot“.

“Li servirà un giocatore forte. Paredes non penso proprio venga riscattato. Di Maria c’è il rischio che vada via. Dietro sicuramente Bonucci avrà un anno in più, Cuadrado può andare via.

La vera rivoluzione sarà fatta in estate, per comprare 5-6 giocatori titolari serve un investimento importante. Se non fai una cessione, c’è bisogno che la proprietà intervenga“.