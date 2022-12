Condò: “Purtroppo se le intercettazioni sulla Juve sono vere…”

Paolo Condò, giornalista Sky, parla nel corso del programma L’Originale su Sky Sport. Il giornalista si è soffermato sulla Juve e sul futuro imminente dei bianconeri dopo il terremoto che ha scosso la società:

“Bisogna capire prima tutto quello che succederà a livello giudiziario per la Juventus. L’intervento di Elkann e il fatto che abbia messo li due uomini dei conti di sua assoluta fiducia è anche per mettere in sicurezza i conti della Juventus. Vanno messi in sicurezza.

Nella bozza di bilancio si parlava di 254 milioni di deficit. Se almeno una parte delle cose che vengono fuori dalle intercettazioni è vere, il buco è molto più profondo. Il primo problema sarà riempire quel buco, poi si penserà al mercato. La Juventus ha un’ottima rosa, se riesce a mantenere questa rosa allora andrà bene”.