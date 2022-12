Moggi: “Facile dire che la Juve ruba se…”

Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di TGR Piemonte, ha detto la sua anche sugli “attacchi” rivolti da più parti contro la Juve dopo il terremoto dei giorni scorsi. Ecco le sue parole:

“In Italia siamo bravi a fare il massacro dal nome, tutti ci si buttano sopra per mettersi in evidenza. Calciopoli insegna”.

Moggi parla del caso Juventus

“La Juve non può essere buttata così nel fango, voglio parlare da persona che segue le cose, non da tifoso. Non è piacevole andare sempre addosso a chi non si difende. Si può dire che la Juve ruba, è facile farlo se nessuno risponde”.