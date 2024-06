Calciomercato Juve, sondaggio per Berardi: c’è il sì dell’attaccante

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Domenico Berardi. Si apre dunque un nuovo capitolo di una storia d’amore infinita ma finora solo platonica, senza mai che le due parti si siano mai davvero riunite e abbracciate. Poteva accadere lo scorso anno quando la Vecchia Signora voleva l’attaccante calabrese e lo stesso voleva Madame, ma ci fu il Sassuolo a fare il Don Rodrigo della situazione facendo saltare un matrimonio pronto e attesissimo.

Calciomercato Juve, sondaggio per Berardi

Adesso gli scenari sono cambiati e il Dt Cristiano Giuntoli ci riprova come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I neroverdi sono finiti in Serie B nel frattempo e la valutazione del giocatore non può più essere certamente da 30 milioni di euro, data appunto la cadetteria ma soprattutto l’infortunio al tendine di Achille che terrà il giocatore fermo ai box, se tutto va bene, fino a novembre/dicembre.

Per ora – evidenzia il quotidiano – c’è stato solo un sondaggio col giocatore, per poi approfondire e passare eventualmente per Carnevali solo nelle prossime settimane quando ci saranno aggiornamenti anche sulla fase di recupero. Nel frattempo Berardi ci spera e ha già detto sì alla Juventus. Al club piemontese potrebbe andar bene un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili, oppure magari inserendo una contropartita. Lo stipendio da 3 milioni di certo non favorisce il Sassuolo e spinge il 29enne verso una cessione.