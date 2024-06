Calciomercato Juve, due giocatori nell’affare Douglas Luiz: le ultime

Calciomercato Juve, intreccio per portare Douglas Luiz in bianconero. Come infatti riporta La Gazzetta dello sport oggi in edicola, si allarga la trattativa che potrebbe comprendere adesso anche un altro giocatore juventino. Non solo Weston McKennie che va dritto verso la squadra di Birmingham ma anche un altro giocatore in uscita: ovvero Samuel Iling-Junior.

Calciomercato Juve, ultime su Douglas Luiz

Il motivo? La valutazione di 40 milioni del club inglese per il centrocampista brasiliano. Così per trovare la quadra il Dt Cristiano Giuntoli è pronto a inserire anche l’esterno nel pacchetto e per un motivo molto semplice: anche lui è in scadenza di contratto nel 2025, quindi o andrà venduto quest’anno salvo un rinnovo contrattuale o lo si perderà a parametro zero la prossima estate.

C’è la volontà di chiudere ma c’è ancora distanza sulle valutazioni, anche dopo questa aggiunta. Motivo per cui non è da escludere – si legge sul quotidiano – un colpo di scena con un affare che non si andrebbe a concretizzare nonostante Madame abbia il sì del giocatore. La società britannica ha fretta di vendere entro il 30 giugno per questioni di fair play finanziario e dovesse giungere un’offerta cash migliore non ci penserebbe su due volte ad abbandonare la pista dello scambio juventino.