Cambio di strategia per Soulè

La notizia che riguarda Soulè farà esultare i suoi estimatori. E’ passato dall’essere inserito negli scambi e corteggiato da diversi club, ad essere valutato dal tecnico Thiago Motta e magari a puntarci sopra, nel giro di poche settimane.

Il cambio di visione su di lui è avvenuto nel mentre McKennie faceva barricate nella trattativa che lo avrebbe portato all’Aston Villa

Nell’affare con l’Aston Villa per portare Douglas Luiz alla Juventus è finito Enzo Barrenechea, non quel Matias Soulé.

La Juventus non è più così propensa a lasciar partire il giovane attaccante argentino. Non è esclusa del tutto la sua cessione ma comunque costerà caro per qualsiasi pretendente: almeno 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la posizione su Soulé

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport si vuole provare a puntare su Soulé almeno nel ritiro estivo deriva, da un preciso diktat di Thiago Motta, che è un suo grande estimatore e vorrebbe tenerlo in rosa per rinforzare “dall’interno” il pacchetto delle ali, un obiettivo a cui contribuirà comunque anche il mercato. Al tempo stesso a finire negli scambi di mercato c’è finito Milik.