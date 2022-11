Danilo leader, Juve pronta a fare una mossa di mercato

L’incoronazione di Danilo a leader sempre più assoluto della squadra è stata certificata nella gara con i nerazzurri: la fascia da capitano è stata indossata dal brasiliano. Ne parla Tuttosport.

Danilo leader, Juve pronta al rinnovo

Abile con piedi e saggio tatticamente, non è da meno a parole: poche, le sue, nello spogliatoio, ma dal peso pesante. La Juventus ha colto in pieno il valore di questo giocatore e i messaggi tra le parti sono iniziati. Segnali concilianti per un futuro più lungo e non più a scadenza giugno 2024, quando si esaurirà l’attuale contratto. Il legame verrà prolungato, si ragiona su un biennale, che permetterà a Danilo di chiudere la carriera in Europa alla Juve e a Torino.