Mossa di Pogba sui social, reazioni controverse: i dettagli

Il sorriso sembra quello dei momenti migliori. Ma il video pubblicato sui social da Paul Pogba non è piaciuto a tutti, come racconta il Corriere dello Sport.

Mossa di Pogba sui social

«Il modo migliore per testare il tuo ginocchio», questo il messaggio del centrocampista francese ad accompagnare un bel balletto nel salotto di casa. Spettatori interessati, divertiti e innamorati, sono sua moglie e i suoi piccoli figli. Questo video non è che sia piaciuto a tutti. Numerosi i commenti di chi avrebbe preferito vederlo in campo con la maglia della Juve prima del prossimo anno, qualche battuta di spirito e tanti-troppi insulti.