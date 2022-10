Di Maria via dalla Juve? Ipotesi choc

La Juve fuori dalla Champions potrebbe anche riservare qualche sorpresa. A partire da Di Maria, fin qui tra i top della rosa che hanno deluso di più. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria via dalla Juve?

L’argentino ha accettato il trasferimento a Torino non legandosi oltre alla stagione in corso, il bilancio a metà percorso è di un contributo a fasi alterne e un coinvolgimento appena sufficiente. Insomma la scintilla col mondo bianconero non è ancora scattata, bisogna dunque vedere se dopo il Mondiale avrà ancora stimoli per dare una mano o vorrà magari anticipare il ritorno in Argentina.