Frattesi-Juve, colloqui con l’agente! Le ultime

Occhi sul mercato del futuro in casa Juve, come racconta la Gazzetta dello Sport. Ci sono due giocatori che piacciono ai bianconeri.

Mercato Juve, piace Frattesi

Più complicati da raggiungere altri azzurri come Davide Frattesi o Nicolò Zaniolo. Nomi che già in estate sono stati accostati alla Juve. Il centrocampista del Sassuolo l’ha ammesso anche di recente: pensava di lasciare l’Emilia e di accasarsi a una big. Il suo agente, Beppe Riso, ha avuto colloqui con un po’ tutte le grandi, Juve compresa. La meta più vicina sembrava, però, la Roma, ma alla fine non se ne è fatto nulla. In futuro, chissà.