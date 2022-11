Occhi sul mercato. Non tanto quello di gennaio, quello del futuro. La Juve ci sta pensando già adesso, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, tre obiettivi nell’Empoli

L’interesse per Vicario è ormai cosa nota, così come la volontà di anticipare la concorrenza. A Empoli, però, non c’è solo lui. La Juve segue da vicino anche la crescita di Fabiano Parisi, che si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato sulla fascia sinistra, e gli esordi di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 con già due gol in questa Serie A.