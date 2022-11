Mercato Juventus, ecco chi può tornare dai prestiti

In tutte le grandi Juventus del passato c’è sempre stata una forte base italiana, che poi ha fatto anche le fortune della Nazionale. Come racconta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti attuali della Signora vorrebbero aumentare il tasso di “azzurrabilità” della rosa.

Juventus italiana, ecco chi può tornare

La Juve ha già parcheggiato altri talentini nostrani in giro per la Serie A. Rovella e Ranocchia al Monza, Cambiaso al Bologna. Cui si aggiunge Luca Pellegrini, migrato temporaneamente in Germania, all’Eintracht Francoforte, ma ancora di proprietà bianconera. Facile pensare che almeno qualcuno di questi giocatori faccia ritorno alla casa madre per restarci, già la prossima stagione.