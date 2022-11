Agente Fagioli: “La Juventus ci ha proposto una cosa”

Andrea D’Amico, agente del centrocampista Nicolò Fagioli, a TuttoJuve ha commentato la prestazione del suo assistito e ha svelato un retroscena sulla Juventus.

Intervista agente Fagioli

“Il suo primo gol in Serie A è stato decisivo per la Juventus, non è un qualcosa che accade tutti i giorni. E’ solo l’inizio per questo giovane talento, speriamo possa sfruttare ogni occasione e farsi trovare pronto nel momento in cui il mister lo riterrà opportuno”.

L’augurio, adesso, è di farsi trovare pronto nel momento del bisogno, ma quest’estate chi è stato fondamentale per la sua permanenza in bianconero? E’ stato merito di Massimiliano Allegri?

“Non so questo, la Juventus nell’incontro avvenuto dopo la tournée ci ha manifestato la volontà di sottoscrivere un progetto insieme che è poi scaturito nella sottoscrizione di un contratto lungo. Penso che tutte le componenti della società fossero d’accordo nel momento in cui è avvenuto questo”.