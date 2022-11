Intervista Fagioli: “Gol? Lo sognavo da una vita”

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria sul Lecce.

Intervista Fagioli

Ci racconti le tue emozioni per questo gol pazzesco?

“E’ stato un gol bellissimo, sono molto felice di questo. Ero molto emozionato perché lo aspettavo da una vita e farlo con questa maglia è stato bellissimo”.

Cosa ti è passato per la testa in quel momento?

“Volevo andare ad esultare con la panchina e con i miei compagni perché mi hanno sostenuto in questo periodo. Era un modo per ringraziarli”.