Pogba, l’agente: “Vuole fare una cosa per Allegri”

L’avvocatessa Rafaela Pimenta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando dei suoi assistiti alla Juventus, tra cui Paul Pogba.

Pogba, parla l’agente

E come va la ripresa di Pogba?

«Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l’amarezza per questo Mondiale mancato e per l’apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di Allegri».

Quell’intervento in ritardo fa ancora discutere.

«Ha solo ascoltato un parere medico, non ha deciso d’istinto».

Ma la vicenda dello stregone…

«Una storia tutta da dimostrare. Non mi risulta sia andata così».