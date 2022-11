Ultimo allenamento per i (pochi) giocatori della Juventus che non sono impegnati con le nazionali. Oggi Allegri dirigerà la seduta a Vinovo, poi il libera tutti. La squadra bianconera si ritroverà alla Continassa il 6 dicembre, aggregando via via i reduci dal Mondiale in Qatar. Due le amichevoli previste: il 17 dicembre a Londra contro l’Arsenal, il 22 a Torino con il Barcellona. Il 4 gennaio ripresa del campionato in casa della Cremonese.

allegri-pogba2