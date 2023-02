Rabiot ammette: “Futuro? Non so cosa succederà”

Adrian Rabiot, centrocampista francese della Juventus, è stato intervistato da DAZN dopo il gol alla Fiorentina. Le sue parole riportate da Tuttojuve.

Intervista Rabiot

Avete vinto con sofferenza.

“Già a Salerno abbiamo fatto bene e giocato di squadra. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo difeso e attaccato insieme ed è bastato un gol”.

Dove avete trovato questa nuova cattiveria?

“Abbiamo ritrovato tutti i giocatori dopo tanti infortuni. Ci siamo parlati dopo Napoli, siamo usciti insieme, stiamo lavorando bene e si vede. Vogliamo fare bene in Coppa Italia, in Europa e ci sono tante sfide da giocare”.

Per il tuo futuro cosa ti sta facendo riflettere?

“In questo momento mi sento bene, ma non so cosa succederà. L’importante è dare il 100%, poi parlerò con la società ma ora ci sono cose più importanti”.