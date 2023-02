Szczesny: “Di solito li annullano a noi i gol al 90′”￼

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è stato intervistato da Dazn dopo la gara con la Fiorentina. Le sue parole riportate da Tuttojuve.

Intervista Szczesny

Cosa significava questa vittoria? L’abbiamo vista esultare tantissimo alla fine.

“Sì, comunque è emozionante quando vinci la partita 1-0 con un gol annullato al 90esimo. E’ importante, vista la nostra situazione, i tre punti sono sempre fondamentali, eravamo molto contenti di portarla a casa”.

Sul gol annullato ti sei reso conto di qualcosa?

“Onestamente mi sembrava fallo, poi l’arbitro ha detto di averlo annullato per un fuorigioco su cross di Ranieri… non ero proprio consapevole. Però è comunque bello, mi sa che è la prima volta che mi succede di prendere un gol annullato al 90esimo, di solito succede a noi. Stasera godiamoci questa vittoria anche in queste condizioni un po’ fortunate, diciamo”.