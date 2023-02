Allegri contro il fuorigioco semiautomatico, i dettagli

Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Juve-Fiorentina. Di seguito le parole raccolte da Tuttojuve.com.

Allegri contro il fuorigioco semiautomatico

Nella fase conclusiva avete difeso l’1-0, correndo qualche rischio.

“Quando vedi che la squadra non ha più la forza di salire, occorre gestire. Ma i ragazzi sono stati bravi in fase difensiva. Europa? Dobbiamo cercare di vincere la prima partita. Il Nantes è una squadra fisica come la maggior parte delle squadre francesi. Dobbiamo essere particolarmente bravi”.

Fuorigioco: è meglio tornare alla zona luce, come dice Wenger?

“Wenger è una persona intelligente, bisogna tornare alla luce perché non si può annullare il gol per questione di capelli”.