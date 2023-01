Kean cambia agente, cambia il mercato della Juve: le novità

Kean cambia agente – Moise Kean è stato uno dei protagonisti dell’ultima parte di stagione prima della sosta Mondiale. Gol e prestazioni convincenti per cancellare le delusioni dell’anno precedente e provare a rilanciarsi in bianconero.

Adesso, l’attaccante italiano è chiamato a riconfermarsi e a prendere il posto di Dusan Vlahovic i cui tempi di recupero non sono ancora chiari.



Oltre il campo, il mercato. Pochi giorni fa è stato ufficializzato il passaggio di Kean dalla scuderia Raiola all’agenzia di Alessandro Lucci, che adesso curerà gli interessi del calciatore.

Kean cambia agente, ecco cosa sta succedendo

Lato Juve, il club ha già speso 7 milioni per avere Moise in prestito dall’Everton nella stagione scorsa e in quella in corso, in estate dovrà investirne altri 28 – più eventuali 3 di bonus – se dovesse decidere di riscattarlo.

Ad oggi, l’intenzione sarebbe quella di riscattarlo, a maggior ragione se dovesse confermare il rendimento avuto fin qui.



Come riporta calciomercato.com, però, non sarebbe da escludere una sua partenza, dopo il riscatto: “ha sempre avuto mercato in Premier League, in passato si era interessato il West Ham e nei prossimi mesi potrebbe arrivare qualche richiesta per il classe 2000: se dovessero presentarsi proposte da più di 30 milioni la Juve le prenderebbe in considerazione”.

