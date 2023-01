Caso Vlahovic, arrivano altre brutte notizie

Caso Vlahovic – L’inizio, almeno l’inizio, senza Dusan Vlahovic. Così come ha finito, la Juventus, ricomincerà pure. Priva del serbo, a partire dal match del 4 gennaio di Cremona, ma anche verso la gara successiva contro l’Udinese, il giorno 7.

A rischio, forte, persino il big match del 13, in casa del Napoli capolista. Per il resto, dipende tutto dalla risposta ai carichi e alle cure a cui sarà sottoposto nei prossimi giorni.

Caso Vlahovic, ecco cosa sta succedendo

RIENTRO CHE SLITTA – Allegri dovrà pazientare un po’. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dal Da Luz la seconda vita di Vlahovic in bianconero è stata nuovamente costellata di infortuni. Pardon, di uno soltanto: all’altezza del pube. Il tecnico – racconta il quotidiano – non vuole correre rischi inutili.

Ha bisogno di Dusan al top, non a mezzo servizio. Per questo punta ad averlo nelle gare che contano: magari a Napoli, o più tardi in Coppa Italia, o ancora verso l’Atalanta (22 gennaio).

Per Gazzetta, c’è anche la gran voglia di Dusan di recuperare il tempo perduto negli ultimi mesi. Il 22enne bomber juventino è fermo ai 7 gol tra campionato (6) e Champions League.