Ansia Vlahovic, slitta il rientro: le ultime

Il mistero Dusan Vlahovic continua, oggi sarà alla Continassa solo per continuare nel suo programma personalizzato di recupero. La pubalgia non ha smesso di perseguitarlo e preoccupa un po’ tutti in casa bianconera, a cominciare da Allegri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ansia Vlahovic, le ultime

La sua presenza contro la Cremonese resta in dubbio. Il dolore non se ne è ancora andato. Allegri e il suo staff valuteranno insieme al calciatore se sarà il caso di partecipare alla trasferta di Cremona o rimandare l’appuntamento, anche in vista del big match contro il Napoli del 13 gennaio.