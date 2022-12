Contro la Cremonese in attacco prenota un posto Moise Kean, in coppia con Milik o come unica punta. Logica vuole che Allegri lo tenga in considerazione per la prima dopo la sosta.

Kean cambia agente

Ieri Moise ha ufficializzato un cambiamento importante: non è più un giocatore della vecchia scuderia Raiola. Il suo nuovo agente è Alessandro Lucci, che alla Juve assiste già capitan Bonucci, Cuadrado, Kostic e Perin, più alcuni elementi della NextGen e giocatori in prestito come Pjaca.