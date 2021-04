Maldini intervista: “Rinnovo Donnarumma? Bisogna essere felici in due”

Maldini intervista – Non solo il rinnovo di Ibrahimovic, il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche del futuro di Gigio Donnarumma, nel mirino della Juventus.

Maldini intervista, le parole su Donnarumma

“Il ritorno di Mandzukic? È dispiaciuto, pensava di essere in condizione diversa, di non farsi male. C’era questo rischio, si sente molto forte, ma è fisiologico ciò che è successo”.

RINNOVO DONNARUMMA – “Non legarsi eternamente è una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo, a volte dà soddisfazioni a volte no. So cos’ho a disposizione dal club, per fare un affare bisogna essere felici in due”.

