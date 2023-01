McKennie via! Allegri rivela tutto, i dettagli

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di McKennie in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza. TuttoJuve.com riporta le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Allegri su McKennie

McKennie a disposizione?

“Assolutamente no perchè è al centro di voci di mercato. Credo che la società abbia già trovato l’accordo con l’altra società: è inutile portarlo per farlo giocare”.

Per McKennie ha detto accordo trovato fra le società?

“Accordo tra le società, poi non so se andrà in porto. È un giocatore sul mercato e quindi non mi sembra giusto e normale portarlo”.