Allegri rende felici i tifosi Juve, due annunci in conferenza

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza. TuttoJuve.com riporta le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Allegri

Tornano a disposizione Pogba e Vlahovic?

“Saranno a disposizione Pogba e Vlahovic. Chiesa non sarà a disposizione perchè ha un affaticamento sulla gamba operata, dopo 10 mesi sono contrattempi che ci possono stare, sarà una roba di due giorni e tornerà in Coppa Italia con la Lazio. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico e anche lui tornerà con la Lazio. Bonucci ha bisogno ancora di tempo. Pogba e Vlahovic sono a disposizione come De Sciglio”.