L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza. TuttoJuve.com riporta le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Allegri

Ha parlato con Elkann? Può rinnovare?

“Ho parlato con John Elkann ma non abbiamo parlato di rinnovo. Abbiamo solamente parlato della squadra e in questo momento dobbiamo rimanere concentrati sul campionato e questo non va perso di vista. Abbiamo 4 mesi davanti dove ci sono obiettivi da raggiungere”.