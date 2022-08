Mercato Juve, colpo a sorpresa: due nomi nel mirino

La Juve potrebbe stupire tutti e regalare a mister Allegri anche un nuovo terzino sinistro in questi ultimi giorni di calciomercato.

Mercato Juve, sorpresa in vista?

Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero valutando Sergio Reguilon, nazionale spagnolo classe 1996 del Tottenham, e Juan Bernat, connazionale classe 1993 in forza al PSG.

Per il primo si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, per quanto riguarda Bernat occasione last minute in prestito secco per una stagione.