La Juve insiste nella ricerca di un vice di Juan Cuadrado, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Juve, due terzini in lista

Il d.s. Federico Cherubini continua a raccogliere informazioni su Ivan Fresneda, 18enne laterale destro spagnolo del Valladolid. I bianconeri restano in prima fila per gennaio o per giugno. Antenne dritte anche su Karsdorp, che resta un’ipotesi concreta soltanto per l’immediato.