Mercato Juve, un obiettivo su tutti: il nome

Gli uomini dell’area sportiva Juve continuano a tessere trame sotterranee per non lasciarsi sfuggire occasioni dal mercato, a partire dai profili ormai prossimi a divenire dei parametri zero. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, un obiettivo su tutti

Gli occhi sono in questi giorni puntati sullo spagnolo Alejandro Grimaldo, terzino sinistro da otto stagioni in forza al Benfica. Il club è in trattativa con l’entourage per ragionare sul rinnovo. Ma l’esterno è nel pieno della maturità agonistica e, a Lisbona, guadagna meno di 2 milioni a stagione: un quadro che tante società sarebbero disposte a migliorare pur di accaparrarselo.