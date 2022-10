Mercato Juve, in difesa c’è una lista di nomi

Tra gennaio e giugno 2023 la Juve dovrà rinfrescare e completare il reparto difensivo sul mercato, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, caccia ad un colpo in difesa

È caccia a un successore di Alex Sandro: per Alfonso Pedraza, 26enne del Villarreal, è sfida all’Inter. A ruota Grimaldo, in odore di svincolo dal Benfica. In mezzo i bianconeri inseguono un centrale mancino: Gabriel (Arsenal), Ndicka (non rinnova con l’Eintracht Francoforte), Igor (Fiorentina), Kiwior (Spezia, c’è anche il Milan). Segnalate le quotazioni di Strahinja Pavlovic, 21enne difensore della Serbia del Salisburgo.