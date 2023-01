Mercato Juve, McKennie via? Ecco il prezzo per cederlo

I movimenti principali sul mercato Juve potrebbero essere in uscita e il nome buono è sempre quello di McKennie. Potrebbe permettere di incassare risorse da reinvestire, racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, il prezzo per cedere McKennie

Ci sono due nuovi pretendenti per il centrocampista americano, l’Arsenal e il Leeds. Lla Premier League sarebbe certamente di gradimento per Weston, che comunque tiene l’orecchio teso alla Bundesliga e a quel Borussia Dortmund che già si è messo sulle sue tracce. La Juve, come detto, non si opporrebbe a una cessione, a patto di poter incassare attorno ai 30 milioni: 20-25 più bonus.